Spalletti pazzo per la rosa attuale, vuole confermare l’intero blocco squadra

Spalletti apprezza la rosa attuale, possibile riconferma in blocco

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto in diretta l’esperto di calciomercato Ciro Venerato, il quale ha rivelato ciò che pensa Luciano Spalletti dell’attuale rosa azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Il tecnico toscano è molto soddisfatto della rosa, è entusiasta dell’organico azzurro. Lui stravede per i partenopei, confermerebbe in blocco gli uomini ora a sua disposizione. Il Napoli non sta messa male dal punto di vista finanziario, anzi. Il club di Aurelio De Laurentiis sta decisamente meglio di società come Inter, Juventus e Roma. Il Napoli può vendere, ma non è costretto a farlo. Carlo Ancelotti vuole Koulibaly all’Everton, il Psg si è attivato per Fabian Ruiz. Ma siamo solo in una fase iniziale del calciomercato, può accadere di tutto.”

