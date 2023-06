La Gazzetta dello Sport – Spalletti “penalizzato” da ADL: non potrà allenare per un anno.

L’edizione odierna del quotidiano, evidenzia la situazione tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. L’allenatore, per sua volontà, ha deciso di terminare la sua avventura con il Napoli, nonostante il patron avesse usufruito dell’opzione per il terzo anno. Ad infastidire il tecnico è stata la mancata comunicazione tra i due e ciò ha portato ad una rottura totale. Dunque, a fine anno lascerà gli azzurri con l’obiettivo di prendersi un anno sabbatico che trascorrerà fra Milano e la sua Toscana. Nel caso in cui dovesse ritornare ad allenare nella stagione 2023-2024 il patron avrebbe imposto una penale da 3 milioni di euro, prevista nell’accordo, preso per lasciare il suo ruolo in anticipo.

