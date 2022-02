Spalletti si reinventa per il Barcellona: idea Malcuit per l’esterno

La Gazzetta dello Sport – Luciano Spalletti si reinventa per la sfida di giovedì a Barcellona. Saranno out Politano e Lobotka.

Il piano di Luciano Spalletti in assenza di Politano e Lobotka:

“A centrocampo ci sarà il ritorno di Anguissa. Attualmente il favorito è il macedone Elmas, che però con l’Inter non è stato brillante nel sostituire l’infortunato Politano. L’alternativa è l’algerino Ounas che però viene da un periodo di inattività (Covid compreso) e non ha i 90’ nelle gambe. Possibile anche che possa entrare in ballo – almeno durante la gara – il francese Malcuit”.

