Spalletti: “Su Raspadori faremo delle valutazioni, ci sono altre tre alternative”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video, dove ha parlato della gara di stasera contro il Milan e dell’emergenza del reparto offensivo. Ecco quanto dichiarato dal tecnico azzurro:

“Faremo delle valutazioni su Raspadori, altrimenti ci sono due, tre calciatori che possono ricoprire il ruolo di prima punta. Elmas, Lozano, Kvaratskhelia, sono giocatori che hanno caratteristiche per poter giocare in quella posizione del campo. Se siamo arrivati fin qui in Champions League è perché abbiamo un ottimo collettivo, in grado di sopperire all’assenza dei campioni. 4-0 in campionato? Non siamo stati quelli reali, quelli veri. Dobbiamo fare di più per non incorrere in una brutta figura. Guardiola? Forse è arrivato un messaggio differente dal senso del mio discorso, gli chiedo scusa: da lui ho imparato tantissimo, lo guardo costantemente. Se parla bene del Napoli, ne sono contento. La mia battuta sul caffè turco? Non sapevo che la finale si giocasse a Istanbul. Speravo di incontrarlo in vacanza quando siamo più rilassati.”

