Mercato Napoli, Spalletti interviene in conferenza

Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Verona. Ecco le sue parole sul mercato:

Dove si aspetta dei rinforzi?

“Per me è scorretto parlare di chi non ho a disposizione, mancanza di rispetto per chi ha pedalato in questo periodo, accettando tutto e mettendosi a disposizione. Di quelli che verranno è difficile parlare”