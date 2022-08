Calciomercato, Napoli su Lukic: possibile affare con il Torino

Il Napoli sarebbe interessato al centrocampista del Torino Sasa Lukic, Ciro Venerato interviene sulla questione.

Il giornalista RAI Ciro Venerato interviene sull’interesse da parte del Napoli per Sasa Lukic.

Sul taccuino di Cristiano Giuntoli non ci sono solo Ndombele del Tottenham e Nandez del Cagliari, ma anche il giocatore del Torino Lukic che, come è noto, è in rotta con il Torino. Anche in questo caso i partenopei vorrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto senza obbligo. L’operazione è possibile. Lukic ha ancora due anni di contratto. Per ora siamo ai primi vagiti di una potenziale trattativa, ma occhio alla doppia operazione considerando Meret. Al momento sappiamo che il calciatore piace molto al Napoli e il suo arrivo sarebbe gradito. Prima però va ceduto Fabian Ruiz al PSG, dunque nei prossimi giorni si vedrà. Va inoltre registrata la concorrenza di club inglesi per il granata. Che da oggi è seguito anche dalla dirigenza della società di De Laurentiis.”

