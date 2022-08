Verona-Napoli, Cioffi: “Ci aspettiamo una squadra di qualità”

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Hellas Verona, interviene in conferenza in occasione della sfida contro il Napoli.

L’allenatore dell’Hellas Verona Gabriele Cioffi è intervenuto a due giorni dalla sfida contro il Napoli. Il tecnico si è concentrato certamente sulla sfida in questione, la prima della stagione di campionato 2022/2023. Cioffi ha però tratto anche qualche considerazione sul club azzurro.

Le sue prime parole riguardano la recente scomparsa di Claudio Garella:

“Le più sentite condoglianze alla famiglia Garella, il destino ha voluto che sia venuto a mancare in una partita così. Dopo la Coppa Italia, un bambino mi ha detto di non mollare ed non lo farò, se non si rema dalla stessa parte abbiamo un problema e sarà una battaglia con umiltà, sacrificio e sofferenza. L’umiltà di chi ama il Verona, dobbiamo essere uniti perché ogni fischio ci allontana dall’obiettivo.”

Sul Napoli afferma:

“Ha qualità, palleggio, una media realizzativa altissima e ci aspettiamo che vuole chiudere la partita subito. Il mio focus non è stato tecnico o tattico, ci sono componenti che non vanno sottovalutati. Se si parla di un ragazzo sbattuto tutti i giorni sui giornali ogni giorno, dev’essere devoto a quello che stai facendo ed i ragazzi non sono abituati a queste pressioni. Aspetto una reazione di orgoglio.”

Infine, considerazioni generiche sul club:

Si torna al 3-5-2 per esigenze di mercato, alcuni giocator se ne vanno e c’è sensazione di poca chiarezza. Sono necessari 3-4 acquisti tra cui due in difesa ma ora ci sono i fatti. alla società dico già nell’interesse e nel bene del Verona. Non c’è più Tudor, Juric, Simeone… prima si capisce e si tutelano i ragazzi, prima ci si avvicina insieme all’obiettivo.”

