Verona-Napoli, le probabili formazioni del match

Emergono le prime indiscrezioni circa le probabili formazioni di Hellas Verona-Napoli, sfida che avrà luogo il prossimo 15 agosto.

Manca sempre meno alla gara tra Napoli ed Hellas Verona in programma il 15 agosto allo stadio Marcantonio Bentegodi. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulle formazioni titolari che scenderanno in campo. Come si evince da quanto riportato il Napoli potrebbe promuovere il debutto di Kim e Kvaratskhelia. A centrocampo gli azzurri incontreranno Barak, associato più volte al club azzurro. Non figura invece Giovanni Simeone, che in queste ore è al centro di una trattativa proprio tra i due club.

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Henry. All.: Cioffi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Napoli su Lukic: possibile affare con il Torino

Giovanni Simeone al Napoli, i dettagli: ieri la firma di ADL

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dai Poeti d’Azione alla Follia Creativa, tutti i simboli presentati al Viminale