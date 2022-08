Calciomercato Napoli, attualmente si lavora su tre acquisti

Calciomercato Napoli, il giornalista Raffaele Auriemma riporta che la Società sta lavorando attualmente a tre acquisti.

Il giornalista Raffaele Auriemma interviene sul calciomercato del Napoli, in particolare sugli acquisti su cui la Società sta lavorando. Il primo è ovviamente Giovanni Simeone e la trattativa in questione potrebbe davvero chiudersi da un momento all’altro. Oltre all’attaccante dell’Hellas Verona si lavora anche per l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori e Ndombele.

Ecco quanto si legge:

“Giuntoli starà portando avanti le trattative per Raspadori e Ndombele così da permettere la ricostruzione di una squadra che aveva la necessità di essere svecchiata. Ieri sera il Napoli ha chiuso per Giovanni Simeone: arriverà in prestito oneroso dal Verona, ma è corsa contro il tempo per tesserarlo.”

