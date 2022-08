Bergomi: “Napoli punterà sulla Champions, ha fatto buoni acquisti”

Beppe Bergomi interviene sul Napoli, in particolare sugli acquisti di mercato e sul suo obiettivo stagionale.

Giuseppe Bergomi ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Mattino ed ha parlato del calciomercato del Napoli. Secondo il telecronista sportivo la squadra di Luciano Spalletti ha tutte le carte in regola per competere per un posto in Champions League, inoltre afferma che gli acquisti sul mercato sono davvero buoni.

“Milan ed Inter sono un gradino avanti a tutte per lo Scudetto. Al secondo posto metterei allo stesso piano Juve, Napoli e Roma. Per la corsa Champions ci sarà un posto in più e si aggiugerà la squadra giallorossa. La Lazio di Sarri è invece un po’ più indietro. Parlando del Napoli la perdita di Koulibaly è stata pesante ma gli acquisti di mercato sono buoni. Ostigard mi piace, Kim rappresenta un profilo importante ed Olivera sembra molto interessante; può essere un alterntiva valida a Mario Rui.”

