X – Il saluto del Torino a Buongiorno: “Un modello da seguire”

Il Torino, dopo il tweet di De Laurentiis per l’annuncio ufficiale di Alessandro Buongiorno, ha tenuto a salutare l’ormai ex capitano granata. Per il club di Cairo è stato un giocatore simbolo, passato anche nella trafila delle giovanili:

“Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla SSCNapoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno. Alessandro Buongiorno è stato un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: un modello da seguire per i giovani che indosseranno la maglia del Toro ispirandosi al suo esempio di impegno, serietà e professionalità. Il Torino FC ringrazia Alessandro per il bellissimo percorso intrapreso insieme in questi anni, lo saluta con un affettuoso abbraccio e gli augura ogni bene nel proseguimento della sua carriera”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il PSG voleva Kvaratskhelia ma il Napoli non ha ceduto

UFFICIALE – Enel è il nuovo Global Energy Partner del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi