Sirigu, l’agente svela un retroscena sul trasferimento alla Fiorentina

Giovanni Branchini, agente di Salvatore Sirigu, è intervenuto sul trasferimento del portiere alla Fiorentina svelando un retroscena.

Qualche giorno fa la Fiorentina ha comunicato l’acquisto di Salvatore Sirigu dal Napoli. Giovanni Branchini, agente dell’estremo difensore, è intervenuto ai microfoni di Firenzeviola proprio su tale vicenda.

“La trattativa è nata una decina di giorni fa in maniera molto spontanea. La Fiorentina doveva sistemare la questione portieri e noi abbiamo garantito fin da subito la nostra disponibilità. Salvatore è un’atleta straordinario, ed è dunque in condizione di poter giocare per molte stagioni. Già qualche tempo fa esisteva una reciproca attrazione tra atleta e club infatti qualche anno fa era già stata sfiorata la possibilità di vestire la maglia viola. Napoli è una realtà stupenda dove Salvatore ha dato tutto se stesso ed è ancora apprezzato da tutti. Purtroppo le cose non sono andate come pensavamo e quando si è presentata questa occasione non c’è stato alcun dubbio, anche perché riteniamo la Fiorentina molto più forte dei risultati conseguiti fino ad oggi.”

