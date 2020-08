SPORTITALIA – Il Napoli aumenta l’offerta per Boga che con Under è la strategia del club!

Il Napoli ha il si di Under e vuole anche Boga, in uscita Younes, Ounas e Lozano

Calciomercato sempre più in fermento con trattative iniziate o che sono a buon punto per essere risolte in modo positivo. Il Napoli cambierà molte cose in questo mese e mezzo di mercato. Intanto, ha incassato il sì di Cengiz Under: il turco vuole indossare la maglia azzurra. Ma non finisce qui. Riporta Alfredo Pedullà, sul suo sito, che il club ha intenzione di prendere due esterni offensivi, e così tornerà dal Sassuolo per aumentare l’offerta e convincere il club emiliano a cedere Jeremie Boga.

Under più Boga, la strategia è questa, ci si sono altri nomi per il momento alternativi. Con la Roma, confermiamo, potrebbe svilupparsi una trattativa molto più ampia con il coinvolgimento di Veretout (prima scelta del Napoli in caso di cessione di Allan all’Everton, attualmente club favorito) e di Milik se Dzeko dovesse lasciare (Inter e Juventus sul bosniaco). La dirigenza della società partenopea ha programmato tre uscite: quelle di Younes, Ounas e anche di Lozano, pur essendo arrivato quest’ultimo la scorsa estate per ben 49 milioni, commissioni comprese. Questo quanto asserito dal noto giornalista esperto di calciomercato. Si attendono sviluppi in merito a quanto riferito ed anche ulteriori eventuali trattative per altri calciatori, in particolar modo per le operazioni di mercato in uscita. Operazioni che potrebbero influenzare, in modo propositivo, il mercato in entrata del club di Aurelio De Laurentiis.

