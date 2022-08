SSC Napoli, prima seduta di allenamento per Raspadori

Giacomo Raspadori ha effettuato la prima seduta di allenamento con il Napoli nella giornata di oggi.

Giacomo Raspadori ha avuto modo di scendere in campo a Castel Volturno durante l’allenamento del Napoli di questa mattina. Si è trattato del suo primo allenamento con la squadra azzurra, poiché il suo acquisto da parte del club risale a qualche giorno fa. La SSC Napoli ha ovviamente pubblicato il report della seduta odierna aggiornando tutti anche della situazione di Diego Demme, che dopo il brutto infortuno si sta sottoponendo ad alcune terapie.

“Dopo il successo sul Monza, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Franchi domenica alle ore 20.45 per la terza giornata di Serie A Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto esercitazione di possesso palla e partita con porticine. La squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono scesi in campo domenica hanno svolto lavoro di potenza aerobica mentre gli altri uomini della rosa ha effettuato un circuito di forza con tiri in porta. Demme terapie. Prima seduta in gruppo per Raspadori.”

