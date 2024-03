Stadio Maradona, possibile il trasferimento della pista d’atletica. De Laurentiis pronto a collaborare

Stadio Maradona, si pensa allo spostamento della pista d’atletica

Lo Stadio Maradona potrebbe diventare presto un impianto totalmente dedicato al calcio, in vista anche della candidatura di Napoli come città ospitante di alcune gare per gli Europei del 2032 che si disputeranno tra Italia e Turchia. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, si starebbe pensando anche a come risolvere il problema legato alla presenza della pista d’atletica presente all’interno dello stadio di Fuorigrotta. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Il dialogo tra Comune e SSC Napoli sul futuro del Maradona in funzione di Euro 2032 avanza, dove si arriverà a oggi è impossibile dirlo. Però le parti si parlano e uno dei tabù – quello di togliere la pista di atletica – è definitivamente caduto.

Nel senso che uno stadio – aggiunge il quotidiano – esclusivamente dedicato al calcio è una ipotesi condivisa purché si trovi poi una collocazione per le società che si allenano al Maradona e utilizzano la stessa pista per allenarsi. L’asse tra il sindaco Gaetano Manfredi e patron Aurelio De Laurentiis c’è e il presidente ha dato la disponibilità a collaborare anche per una soluzione alternativa a quella del Maradona per quanto riguarda un’altra pista di atletica”.

