Stramaccioni: “L’Inter è la favorita per lo scudetto”

Stramaccioni sulla corsa scudetto

Andrea Stramaccioni ha rilasciato una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ e, tra i vari argomenti affrontati, ha parlato anche del difficile avvio di stagione dell’Inter: “Non cambio idea, continuo a pensarla come a inizio stagione: l’Inter, per organico e potenzialità, resta la più forte della Serie A e una delle migliori d’Europa. Contro Genoa, Monza e nel secondo tempo del derby, i nerazzurri non hanno giocato sui livelli visti contro Atalanta e City. Ma non è una questione di fame”.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: “La vera Inter è quella di Manchester, la questione è mentale e di aspettative più alte. Le ultime due stagioni sono state diverse. Nel 2022-23, con il Napoli in fuga e lo scudetto lontano, l’Inter ha disputato un campionato non all’altezza e una Champions mentalmente straordinaria. La scorsa stagione il contrario: testa, anima e cuore allo scudetto ed eliminazione amara e prematura in Europa. Questa è la prima stagione in cui l’Inter è obbligata per valore e spessore della rosa ad una doppia, forte aspettativa. Uno step mentale che l’Inter deve e può compiere come squadra, allenatore e società“.