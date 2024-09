Fedele: “Sapete che ruolo ha Marin?”

Enrico Fedele si interroga sul giocatore spagnolo

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore sportivo, per anni manager dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. “Mister Antonio Conte ha creato una barriera tra lo spogliatoio e la società. Il Napoli è carente in difesa, perché non sappiamo Rafa Marin cosa sia. Se vengono meno contemporaneamente Amir Rrahmani ed Alessandro Buongionro, cosa facciamo?” si domanda l’opinionista radiotelevisivo partenopeo.

In altri ruoli, soprattutto dal centrocampo in su – aggiunge Fedele – il Napoli ha giocatori che possono fare la differenza nell’uno contro uno, tanti giocatori. Forse solo l’Inter può farlo. Il Napoli non comanda il gioco e non domina la partita, contro il Cagliari è stato aggredito per 60 minuti e deve dire grazie a Meret, come col Parma. Il portiere, certo, fa parte della squadra. Marin viene dal Real Madrid? Non ha giocato al Real: si è solo spogliato nello spogliatoio…”.