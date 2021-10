Supercoppa: niente Arabia, Inter-Juventus si giocherà a San Siro

La Gazzetta dello Sport lancia l’indiscrezione sulla Supercoppa

La finale di Supercoppa italiana Inter-Juventus si giocherà ancora a San Siro il 5 gennaio 2022. Stando a quanto riportato dalla rosea la Lega Serie A avrebbe deciso di far disputare la gara a Milano. A Riyad si giocherà probabilmente l’edizione 2022-2023. Manca l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. In Serie A slitteranno: Juve-Napoli e Bologna-Inter (entrambe attualmente in calendario per il 6 gennaio).

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Europa League, Legia Varsavia-Napoli: da domani biglietti in vendita

Roma-Napoli, mancava un rigore per gli azzurri ed un espulsione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: ancora allerta rossa in Sicilia e Calabria