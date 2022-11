Tuttosport – Superlega, arriva la buona notizia: UEFA toglie le sanzioni ai club.

Secondo il quotidiano, ieri a Nyon si è trovato un punto di incontro tra il presidente della UEFA Ceferin e l’amministratore delegato dell’A22 Reichart. I due hanno chiarito le loro posizioni contrastanti in merito al futuro del calcio e nel pomeriggio è stato diramato un comunicato rigidissimo.

In tutto ciò, per il quotidiano però, c’è un dettaglio da non sottovalutare: la UEFA ha assicurato che non ci saranno più sanzioni verso i club che hanno in mente di cambiare il futuro del calcio. Questa decisione è a dimostrazione che si vuole offrire un volto meno autoritario, alla luce di quanto accaduto presso la Corte di Giustizia Europea tra Superlega e UEFA. Questo per verificare se davvero vi è un atteggiamento monopolista e abuso di posizione di dominio proprio della UEFA.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Empoli, polemica per il rigore concesso agli azzurri

Napoli-Empoli, Spalletti: “Strada per lo Scudetto ancora lunga”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terremoto: forti scosse nelle Marche, la più forte di 5.7. Treni fermi ad Ancona