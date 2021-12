Tegola Milan, si ferma Theo Hernandez

Il Milan alle prese con gli indisponibili, si ferma Theo Hernandez, a rischio la gara col Napoli.

Stando a quanto riportato da calciomercato, l’ex Real Madrid Theo Hernandez è in stato febbrile e rischia di saltare il match di domenica sera contro il Napoli:

“Dopo alcuni allenamenti personalizzati, Olivier Giroud ha lavorato in gruppo. Un segnale positivo per Stefano Pioli, con il francese che al 90% sarà quindi a disposizione del tecnico per la super sfida di domenica sera contro il Napoli. La gioia nel ritrovare il centravanti transalpino, che si era fermato nella sfida di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid, potrebbe però essere minima, con il tecnico che rischia di perdere invece un altro big.

Il tecnico del Milan infatti potrebbe rischiare di perdere Theo Hernandez per la sfida contro i partenopei in programma domenica sera a San Siro con fischio d’inizio alle 20.45. Niente problemi di infortuni per il francese ex Real Madrid, che però non si è allenato da un paio di giorni a Milanello. Il terzino ha infatti svolto lavoro precauzionale in palestra a causa di una leggera febbre”