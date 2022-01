Ten Hag: “Tagliafico? Lotterò per tenerlo all’Ajax”

L’allenatore dell’Ajax non ha alcuna intenzione di privarsi del terzino

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax ha parlato di Nicolas Tagliafico all’indomani del netto successo dei suoi per 9-0 in Coppa d’Olanda.

Queste le sue parole:

“Lotterò sicuramente per tenerlo. Con lui abbiamo sette difensori. Senza di lui il nostro organico sarà troppo ridotto, ma di certo noto che per lui è importante che possa giocare. Bisogna fornire professionalità e lui lo dimostra. Ieri ha giocato, apportando tanta spinta, passione e qualità. Deve lavorare sodo in allenamento, essere paziente e farsi trovare pronto”.

