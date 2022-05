Corriere dello Sport – Tensione per Olivera: se non dovesse concretizzarsi, Giuntoli pensa a Wijndal.

Il Napoli è impegnato nella ricerca per l’erede di Ghoulam, se non dovesse arrivare Olivera, Giuntoli ha già pronto il sostituto: Wijndal.

“E a sinistra, dove c’è da sistemarsi, se il Getafe continuerà a chiedere 20 milioni per Olivera (24), Giuntoli richiamerà l’AZ per Wijndal (22), sperando di non doversi confrontare con irragionevoli richieste”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bagni: “Se fossi nel Napoli punterei su Scamacca”

Calciomercato: occhi puntati su Mkhitaryan

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il gelo nel centrodestra dopo il vertice di Arcore