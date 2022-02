Top & Flop – Lazio-Napoli: il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Lazio-Napoli: vittoria azzurra allo Stadio Olimpico. I partenopei portano a casa 3 punti essenziali.

Grandissima vittoria per il Napoli che supera l’Inter e si piazza al primo posto in classifica, a pari merito con il Milan.

Primo tempo

Si parte, Lazio-Napoli entra subito nel vivo. I padroni di casa non passano dal via e attaccano con una girata di Immobile in area di rigore, Ospina presente e reattivo percepisce e blocca a terra. Dopo un solo minuto reagiscono i partenopei che si fiondano dalla parte opposta del campo: ci prova Osimhen, ma la parata è facile per Strakosha. Bastano due minuti per la Lazio che prova la ripartenza con Luis Alberto tutto solo in area azzurra, tuttavia il suo destro di prima non trova lo specchio della porta. Non allentano la presa i biancocelesti, che si procurano una nuova occasione con Immobile che controlla di petto e prova a battere al volo verso Ospina: palla sul fondo di pochissimo. Si arrischia Felipe Anderson, con un tiro che finisce di poco sopra la traversa. Si alza, però, Lorenzo Insigne che avanza verso la porta avversaria ma sfiora il palo alla sinistra di Strakosha. Altra opportunità per la Lazio, Ciro Immobile padroneggia il pallone e lo aggiusta sul destro provando un tiro a giro dal limite, ma palla ancora out. Ennesima occasione biancoceleste: Milinkovic riesce abilmente a saltare due uomini in area di rigore, prova il tiro, ma Ospina riesce con la mano a bloccare la sfera. Sono tre i minuti di recupero, ma finisce così il primo tempo.

Secondo tempo

Via al secondo tempo: riparte grintosa la Lazio con un tentativo di Felipe Anderson verso Ospina, che in tuffo respinge sulla conclusione. Ancora i padroni di casa con un colpo di testa di Milinkovic, ma di nuovo super parata del portiere avversario. Clamoroso al 62′ con Lorenzo Insigne che prova il tiro dalla distanza, non ci arriva Strakosha e gli azzurri passano in vantaggio: 0-1 all’Olimpico. Soluzione incredibile di Insigne che ritorna all’attacco e arriva il raddoppio del Napoli. Tuttavia fischia l’arbitro, gol annullato per posizione di fuorigioco da parte dell’attaccante azzurro. Il Napoli protesta ma Di Bello non ritorna sui suoi passi. Disarmonico calo psicologico da parte della Lazio, che dopo il gol di Insigne sembra aver accusato il colpo presentandosi sfiancata nelle ripartenze. Richiama l’attenzione su di sé Pedro che prova a sconquassare la sua squadra con una conclusione dominante, Ospina intende le sue intenzioni e si tuffa in tempo riuscendo a sventare il tiro. Azzarda ancora Pedro da fuori area orientando la palla nell’angolo basso a sinistra della porta, non ci arriva Ospina e la Lazio pareggia: 1-1 all’88’. Gol del Napoli! Fabian Ruiz col sinistro da fuori area sorprende Strakosha e trova la porta. Finisce 1-2 Lazio-Napoli.

Top Insigne

Incredibile prestazione di Lorenzo Insigne che mette a tacere i fischi. Nel primo tempo non trova una conclusione pericolosa, tuttavia è l’unico a prendere iniziative in area avversaria tra lanci, suggerimenti e azioni. Nel secondo tempo trova il gol del vantaggio e serve l’assist perfetto per il gol di Fabian Ruiz.

Flop Zielinski

Serata poco fruttifera per Piotr Zielinski: si abbassa più del dovuto per cercare la palla e se ne serve, ma non basta. Primo tempo da dimenticare, non trova la giocata e adagio non contribuisce abbastanza. Nella ripresa fa anche peggio e Spalletti lo sostituisce.

Barbara Marino

