Calciomercato Napoli – Sondato Tameze, forte interesse per Barak: la valutazione

Calciomercato – Il Napoli starebbe seguendo Tameze e Barak del Verona, è quanto scrive Emanuele Cammaroto su Napoli Magazine:

“A centrocampo la disfatta con il Barcellona ha messo in evidenza le difficoltà di Demme, sostituito e destinato a lasciare il Napoli a fine stagione. Tameze del Verona e’ una pista per sostituire l’ex Lipsia ma al momento il Napoli non e’ andato oltre un sondaggio. Resta forte l’interesse per Barak ma ora il Verona lo valuta 20 milioni”

