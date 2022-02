Spalletti: “Rompono i co***ni sul carattere del Napoli, ora che diranno?”

Lazio-Napoli – Le parole di Luciano Spalletti a Dazn dopo la vittoria del Napoli allo Stadio Olimpico.

“La squadra ha meritato nel secondo tempo, si era rimessa in discussione con quell’eurogol di Pedro ma prima c’erano state un paio di situazioni per noi. Sottolineo che meritavamo la vittoria e che tutti rompono i co**ioni che non abbiamo carattere, ora voglio vedere cosa si dice di questa squadra qui! Questa squadra è molle dicono, qua abbiamo giocato una partita con tanto carattere. Per quello che è stato il secondo tempo la squadra ha meritato, mi piace sottolineare il fatto che tutti rompono i coglioni ha questa squadra che non ha carattere ora voglio vedere quello che dicono. Il carattere non manca, il Cagliari oggi ha vinto a Torino e ci stava il pareggio con noi. A Barcellona siamo riusciti a fare risultato perché hanno concesso qualcosa. C’è una brutta atmosfera intorno a questa squadra, questa sera la squadra ha avuto carattere. E’ chiaro che ci sono tante partite da giocare, da vincere, ma una squadra che ha delle potenzialità sotto l’aspetto dell’autostima e della personalità perché nel secondo tempo lo ha fatto vedere. La Lazio palleggia bene, ha valori, te li ritrovi sempre addosso, poi nel primo tempo qualche pallone l’abbiamo perso. Non siamo molli. Fabian levalo, levalo, levalo invece lo lascio lì e segna. La squadra è in lotta per il livello alto di classifica“.

Lottare per lo Scudetto?

“Ditelo voi, la squadra ha giocato sempre un buon calcio. Si vuole tirarla dentro a qualcosa che non sia, i miei calciatori non hanno paura di giocarsi le partite a viso aperto“.

La squadra è da inizio anno che fa questo calcio.

“La Lazio è una squadra forte, quando gli abbiamo ridato qualche pallone loro le sfruttano. Loro te la fanno valere la palla recuperata nella tua metà campo, giocano bene in verticale. Quando la giri bene anche loro sono costretti ad abbassarsi. Il carattere della squadra è anche non accettare un pareggio fuori casa con la Lazio, dopo che hanno pareggiato vedere la squadra riversarsi nella loro metà campo dico che non penso sia una cosa sgradevole dire che abbiamo meritato questa vittoria“.

Ci sono posti dove è più difficile vincere? Si avverte a Napoli?

“La nostra è una grande squadra, ma se non vinci il campionato hai fallito è una storia che piace raccontare a quelli a cui piace fare i campioni o i falliti. C’è la via di mezzo, la squadra sta facendo bene poi è chiaro che per vincere il campionato devi lottare con squadra attrezzate al pari nostro. Noi abbiamo avuto giocatori in Coppa d’Africa, giocatori infortunati, se puoi mettere in campo la formazione che puoi scegliere è un conto invece tornare sui calciatori che hanno fatto fatica sugli impegni ravvicinati diventa difficile fare dei ragionamenti corretti. Sono sempre condizionati dal momento che stai attraversando”. Fonte TMW.

