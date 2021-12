Top & Flop – Napoli-Spezia: il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Il Napoli perde la gara con lo Spezia per 0-1, collezionando così la terza sconfitta consecutiva in casa propria.

Napoli-Spezia termina con il punteggio di 0-1 a favore della squadra ospite. Andiamo a ripercorrere la gara giocatasi ieri sera, scegliendo successivamente la prestazione del Napoli migliore in campo, ma anche quella peggiore.

Primo tempo

Il match parte subito con il Napoli che prova a calciare in porta con Zielinski, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al 3° minuto è però lo Spezia che si rende pericoloso con un calcio d’angolo. Manaj tenta un colpo di testa ma senza successo. Al minuto 4 Lozano riesce a sorprendere i difensori avversari ma quando tenta di calciare l’arbitro fischia un fuorigioco. Al minuto 21 Politano perde palla in favore degli avversari che tentano di approfittarne, ma Rrahmani sventa il pericolo. Al minuto 26 Politano calcia verso la porta, sembra gol ma in realtà la palla termina all’esterno della rete. Al minuto 29 Mario Rui serve un assist per Mertens ma il belga viene chiuso dai difensori. Al minuto 31 il Napoli batte un corner: c’è la mischia in area di rigore ma lo Spezia riesce ad impedire il gol. Al minuto 37 è proprio la squadra ospite che va in gol a causa di un autorete di Juan Jesus che di testa spiazza Ospina. Al minuto 42 Di Lorenzo mette un cross al centro della propria area di rigore ma nessun giocatore finalizza l’azione. Dopo 45 minuti lo Soezia conduce il gioco per 0-1.

Secondo tempo

Il Napoli si fa subito vedere con Hirving Lozano, che al minuto 48 sfrutta una punizione di Zielinski e calcia in porta con una rovesciata. La palla però termina alta. È proprio il messicano che va in gol al minuto 53, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Anche Matteo Politano si fa vedere più e più volte in area di rigore, tenta di calciare ma il pallone finisce in angolo. Al minuto 61 Lozano spreca il gol del pareggio: l’attaccante calcia a porta vuota ma Erlic salva lo Spezia. Al 64° minuto il Napoli batte ancora un altro corner, prova a staccare in area Juan Jesus ma Bastoni salva sulla linea. Al minuto 70 lo Spezia calcia una punizione ma il pallone incontra la barriera azzurra. Al 74° minuto è proprio Bastoni a crossare per Manaj che è solo davanti ad Ospina, Mario Rui però salva tutto. Il Napoli continua a provarci: al minuto 79 Elmas riesce a saltare l’uomo e calciare, ma la palla termina fuori. Successivamente, al minuto 81, anche Ounas riesce ad arrivare alla porta con palla al piede ma calcia altissimo. L’ultima azione partenopea pericolosa avviene al minuto 83, quando Ounas dona un assist a Di Lorenzo che arriva da solo davanti al portiere. La palla però va a finire più vicino a quest’ultimo. Il punteggio finale è 0-1.

Top: Matteo Politano

Tra i giocatori azzurri, colui che si merita il titolo di Top è Matteo Politano. Il centrocampista ha tentato più volte di raggiungere il pareggio ed in più occasioni è andato davvero vicino. Ha quasi sempre servito i suoi compagni nei modi e momenti giusti. Soprattutto nella ripresa è stato l’uomo che più di tutti si è fatto vedere.

Flop: Hirving Lozano

Il titolo di Flop invece va ad Hirving Lozano. L’attaccante messicano è stato colui che ha sprecato più occasioni da gol. Clamoroso soprattutto l’errore commesso a porta vuota, che avrebbe probabilmente evitato la sconfitta azzurra. Spesso sottotono, è stato certamente il più deludente.

