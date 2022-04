La Gazzetta dello Sport – Tra il Napoli e Mertens non è escluso il lieto fine: rinnovo ancora possibile.

Per Dries Mertens non è detta l’ultima parola, il Napoli potrebbe decidere di rinnovare il suo contratto:

“Anche contro la Fiorentina è stato un protagonista: Dries Mertens è in cima alla hit del pubblico azzurro, ma i suoi 5 milioni di ingaggio non incoraggiano il club a parlare di rinnovo.

Il belga può diventare un lusso, sebbene Ciro sia disposto a concedere anche un rilevante sconto. Magari con dei bonus a gettone. La partita è apertissima, con tante insidie al momento. Ma il legame con l’ambiente è troppo forte e (a sorpresa) non va escluso il lieto fine. In ogni caso il Napoli si sta attrezzando per ringiovanire il fronte d’attacco”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Piero: “essere favoriti crea pressione, tensione e responsabilità”

Spalletti: “È una sconfitta che ci costa molto e non meritavamo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Alla fine Macron conquisterà i voti della sinistra”. La previsione di Sandro Gozi