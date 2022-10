Ufficiale, Osimhen recuperato per l’Ajax

Ecco il report ufficiale della SSC Napoli:

“Dopo il successo a Cremona, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Ajax in programma mercoledì allo Stadio Maradona alle ore 18.45 per la quarta giornata di Champions League. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio allo Zini hanno svolto lavoro rigenerante. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in lavoro di forza, possesso palla e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Rrahmani ha fatto terapie e domani effettuerà esami diagnostici”.

