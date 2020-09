Tutino, Lotito stoppa la trattativa. Salta tutto?

Tutino alla Salernitana rischia di saltare

Come riportato da Tuttosalernitana.com, rischia di saltare il passaggio di Tutino in granta che nei giorni scorsi si dava ormai per concluso. Addirittura il calciatore aveva già scelto la maglia, la 9, ma Lotito sembra aver stoppato la trattativa. La tifoseria granata, negli ultimi giorni, sta protestando contro la proprietà e questa sembrerebbe una ripicca. Nella sede della Salernitana, è in corso un incontro per cercare di mediare e di risolvere la situazione. Tutino, che andrebbe volentieri a Salerno, non aspetterà ancora molto tempo anche in virtù delle richieste che sicuramente non gli mancano. Ennesimo colpo di testa di Lotito?

