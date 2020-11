Tuttosport, post partita Napoli-Milan: “Gattuso? Nessuna lite, ecco la verità”

Il quotidiano suggerisce uno scenario molto diverso da quello fornito da altre testate

Tuttosport, nella sua edizione odierna fornisce una versione molto differente dei fatti accaduti nel post partita di Napoli-Milan. Il Napoli ha già smentito le voci di un presunto litigio tra Gattuso e i giocatori, è questo estratto del quotidiano supporta le versione della società.

Ecco quanto si legge:

“Le parole forti sono volate dopo la sconfitta di domenica al San Paolo. Gennaro Gattuso ha utilizzato parole anche dure come da noi evidenziato, sia in conferenza stampa che nel chiuso dello spogliatoio. Il post Napoli-Milan ha fatto scalpore, ma non è stato tanto diverso da quello di ogni altra partita persa. Gattuso da sempre predilige il confronto, perché il parlar chiaro è una sua prerogativa, piaccia o meno. Nessun litigio, la carica invece, sì, quella Gattuso ha provato a trasferirla anche dopo una sconfitta che ancora brucia”.

