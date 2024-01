Rai Sport – Udinese infuriata per il ripensamento di ADL: saltato Perez

Il giornalista Rai esperto di mercato, Ciro Venerato, in diretta a Calcio Totale ha svelato un retroscena sul caso Nehuen Perez: “Bloccata la trattiva per Perez: De Laurentiis è poco convinto dell’investimento e comunque non ritiene più congrua la valutazione di 18 milioni. Alcuni dirigenti spingono per confermare Ostigard. L’Udinese è infuriata: fino a sabato il patron azzurro trattava per chiudere, ma dopo la gara con la Lazio ha cambiato idea“.

