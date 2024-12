Udinese-Napoli, due assenze per Runjaic

Due giocatori dell’Udinese saranno costretti a saltare la gara casalinga contro il Napoli a causa di un infortunio.

In vista della sfida tra Udinese e Napoli in programma il 14 dicembre la squadra di Kosta Runjaic dovrà fronteggiare ben due assenze. Si tratta di Keinan Davis, a causa di una lesione muscolare di basso grado al soleo della gamba destra e Maduka Okoye a causa di una lesione del legamento scafo-lunato del polso destro.

Di seguito il comunicato del club:

“Udinese Calcio comunica che, dopo un fastidio avvertito in allenamento, Keinan Davis ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al soleo della gamba destra. Il calciatore tornerà a disposizione nelle prossime settimane. Si comunica anche che Maduka Okoye ha riportato, in seguito ad un trauma, la lesione del legamento scafo-lunato del polso destro. Okoye si sottoporrà nei prossimi giorni ad intervento chirurgico per riparare la lesione.”

