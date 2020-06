UEFA – Cristillin: “Champions League, finale da sogno: Napoli-Juventus”

CHAMPIONS LEAGUE

UEFA – Christillin parla della Champions League, finale da sogno tra Napoli e Juventus

Evelina Christillin, membro del Comitato Esecutivo dell’UEFA, è intervenutoa a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni riguardo la finale di Champions League:

UEFA, Cristillin:

“Final Eight di Champions League in gara secca ed in una unica città? Se ne sta parlando in UEFA, si sta ancora vagliando e decidendo tra dirigenti e funzionari: Ceferin e Marchetti stanno lavorando in prima persona, si è dovuto farlo tantissimo considerando le varie situazioni nei paesi con le frontiere chiuse. Giocare tutta la stagione di Champions League a Lisbona sarebbe una decisione auspicabile, non dipende solo da me, ma a me piacerebbe anche perchè è una città affascinante ha stadi pronti e disponibili per ospitare la fase finale della manifestazione. Non so se verrà scelta, ma sicuramente concentrare tutte le gare in un solo posto logisticamente sarebbe la soluzione ideale. Ricominciare a giocare a calcio? Un mese fa avrei detto di no. Ho un sogno per quanto riguarda la finale di Champions League, mi piacerebbe una finale tutta italiana tra la Juventus ed il Napoli. E’ un mio desiderio, speriamo possa accadere”

