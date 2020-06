Coppa Italia – Qualora il risultato lo richiedesse, direttamente rigori senza supplementari

Coppa Italia – Non ci saranno i tempi supplementari, qualora il risultato lo richiedesse si andrebbe direttamente ai rigori

La Coppa Italia si aprirà con il ricordo di tutte le vittime del Coronavirus e con un plauso a tutti i medici impegnati duramente durante questa pandemia. Come riportato da La Stampa, la Lega di Serie A sta infatti pensando a un momento di grande partecipazione emotiva prima delle due partite, in programma tra venerdì (Juventus-Milan) e sabato (Napoli-Inter), e poi anche della finale, prevista per mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Le due semifinali di ritorno, qualora il risultato “pareggiasse” quello della partita di andata, e la finale non avranno l’appendice dei tempi supplementari: la lotteria dei rigori è prevista al termine dei novanta minuti regolamentari.

