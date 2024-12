La Gazzetta dello Sport – Raspadori, ruolo indecifrabile: bocciatura netta

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul ruolo di Giacomo Raspadori. Nella sfida di Coppa Italia, contro la Lazio, il giocatore ha deluso le aspettative e potrebbe finire sul mercato già a gennaio: “Il più ovvio effetto pratico di questa bocciatura del Napoli in Coppa Italia è che la capolista della Serie A non avrà più impegni extra campionato fino al termine della stagione.

Calcolo o casualità? Una via di mezzo. Chiaro che nessuno va in campo per perdere, ma l’impegno può essere stato preparato così: proviamo con i meno utilizzati e vediamo cosa succede, comunque si tratterà di un danno limitato. L’uscita dalla seconda competizione nazionale non provocherà pianti nello spogliatoio napoletano, però la bocciatura di alcune riserve ritenute di pregio, vedi Raspadori dal ruolo indecifrabile, è netta e forse movimenterà anche il mercato di gennaio”.

