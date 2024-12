Lazio-Napoli, Baroni: “Ci interessava passare il turno, era importante e l’abbiamo con fatto un una grande partita”

Lazio-Napoli, Baroni commenta il successo dei biancocelesti

Al termine della gara tra Lazio e Napoli, che ha visto i biancocelesti imporsi per 3-1, il tecnico dei capitolini Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Ecco quanto dichiarato:

“Sono molto contento per la prestazione e aver interpretata con personalità la gara. Ci interessava passare il turno, era importante e l’abbiamo fatto con una grande partita. Siamo una squadra che deve avere mobilità, abbiamo qualità. Per essere protagonisti nelle 3 competizioni devono ritenersi tutti titolari, non mi piace parlare di seconde linee perché non sono così. Ho trovato dal ritiro grande disponibilità, andando verso la nostra proposta. È una squadra che è bella da allenare, sempre molto partecipe, è merito loro questa crescita veloce. Sono convinto che questa squadra ha ampi margini di crescita, al contrario sarei bugiardo. Dobbiamo ancora crescere senza snaturarci.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Orsolini, il Bologna rende noti i tempi di recupero

Valentino Rossi in vacanza con tutta la famiglia