UFFICIALE – Cagliari-Napoli: queste le scelte di Calzona

Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Calzona

Tutto pronto per l’esordio di Francesco Calzona in Serie A, alla guida della panchina del Napoli. I partenopei sfideranno il Cagliari, alla ricerca di una vittoria per avvicinarsi alla zona europea:

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Deiola, Luvumbo; Gaetano, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

Cagliari-Napoli, Calzona può contare su Osimhen

Chiarimento tra Calzona e Kvaratskhelia: è tutto lasciato alle spalle

