UFFICIALE – Domani il Napoli scenderà in campo contro la Pro Vercelli

UFFICIALE – Domani pomeriggio si disputerà Napoli – Pro Vercelli a Dimaro, ecco dove guardarla.

Domani pomeriggio andrà in onda la seconda amichevole del Napoli, questa volta con la Por Vercelli.

Il sito ufficiale dell’SSC Napoli, annuncia: “Domani pomeriggio, alle 17.30 al campo di Carciato a Dimaro-Folgarida, il Napoli affronterà la Pro Vercelli nella seconda amichevole della prima parte del ritiro precampionato. L’incontro sarà trasmesso in diretta da Sky (per gli abbonati al pacchetto calcio su Sky sport football canale 203 satellitare) e in chiaro da Canale 21 (digitale terrestre Lcn 12 in Campania e Dt Lcn 10 nel Lazio). L’emittente campana ritrasmetterà il match sugli stessi canali la sera in differita alle 21. La gara sarà diretta dall’arbitro Delrio”.

