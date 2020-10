UFFICIALE – El Sharaawy falso positivo, torna a disposizione per l’Olanda

Stando a quanto riportato dall’edizione online de La Repubblica, El Shaarawy è un falso positivo.

Falso allarme dunque per la Nazionale di Roberto Mancini che sfiderà l’Olanda:

“Rientra l’allarme in Nazionale: il caso di Stephan El Shaarawy si è rivelato un falso positivo. L’attaccante era risultato positivo al tampone, “ma con carica virale molto bassa”, mentre il secondo tampone ha dato esito negativo. Confermando quindi le previsioni (ma soprattutto le speranze) del medico azzurro Andrea Ferretti. L’annuncio lo aveva fatto lo stesso Ferretti durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League con l’Olanda a Bergamo. “Questa mattina abbiamo ricevuto i risultati dei tamponi di ieri sera all’arrivo a Bergamo. Un tampone è risultato positivo. Si tratta di un giocatore che ha autorizzato la diffusione del nome è Stephan El Shaarawy. Si tratta però di un tampone positivo a bassa carica batterica, potrebbe perciò darsi che si tratti di un tampone falso positivo”.

Ferretti ha aggiunto che “tutti hanno eseguito i tamponi e il giocatore stesso ha fatto anche il sierologico, che è risultato negativo”. Gli azzurri sono stati costantemente monitorati: “Durante questo ritiro forse abbiamo saltato solo un giorno di tamponi, in un’occasione ne abbiamo fatti addirittura due in un giorno. La media è di uno al giorno. In serata avremo i risultati. Da questo momento siamo sotto il protocollo Uefa. I positivi eventuali verrebbero rimandati a casa, gli altri potrebbero giocare”.

