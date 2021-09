Il club bianconero ufficializza il forfait di Federico Chiesa per la sfida del Maradona.

Federico Chiesa, rientrato prima a Torino per problemi fisici, non prender parte alla trasferta di Napoli, il comunicato della Juventus:

“Questa mattina – spiega il sito ufficiale della Juventus – l’attaccante è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli”.