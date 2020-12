UFFICIALE – Giudice Sportivo: Morata squalificato per due turni. Salterà il derby e il Genoa

Giudice Sportivo: tre squalificati in serie A. Lo juventino Morata punito con 2 giornate di stop

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 9ª giornata di Serie A: due giornate a Morata, una per Tolgay Arslan e Pasquale Schiattarella.

Lo juventino Morata salterà quindi i prossimi due match di campionato contro Torino e Genoa: “Squalifica per due giornate effettive per avere, al termine della partita, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo”, si legge nel comunicato. Gli altri due calciatori di Serie A squalificati per un turno dopo la nona giornata di campionato sono Tolgay Arslan, centrocampista dell’Udinese, e Pasquale Schiattarella, centrocampista del Benevento.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Morte Maradona, resi noti i messaggi tra figli e medici su una chat segreta

FOTO – La Juventus, orfana di Cristiano Ronaldo, ha vinto la partita contro il Napoli!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: Protezione Civile, neve a Nord anche a bassa quota