UFFICIALE – I convocati di Napoli-Cremonese: Kvaratskelia out

La SSC Napoli ha pubblicato la lista dei giocatori convocati per l sfida di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese.

Luciano Spalletti ha scelto i convocati per Napoli-Cremonese, sfida di Coppa Italia che andrà in scena questa sera alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona. La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta odierna di allenamento, dopo di che si legge anche la lista dei convocati per la gara.

“Seduta mattutina di rifinitura per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese per l’ottavo di Coppa Italia in programma stasera allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra ha svolto attivazione e risveglio muscolare in palestra. Kvaratskhelia non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera. Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia. A Diego e a sua moglie i migliori auguri da parte di tutto il Napoli.

I CONVOCATI:

MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

BERESZYNSKI Bartosz

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZEDADKA Karim

ANGUISSA Frank

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

