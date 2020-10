UFFICIALE – Juventus, il giocatore americano McKennie positivo al Covid19

Juventus, il giocatore americano McKennie positivo al Covid19

La Juventus ha appena comunicato che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, il giocatore americano Weston McKennie è risultato positivo al Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti.

