UFFICIALE – Napoli, domani la ripresa degli allenamenti

La SSC Napoli ha comunicato che la squadra riprenderà i consueti allenamenti a Castel Volturno nella giornata di domani.

Giornata di riposo per il Napoli di Francesco Calzona, che dopo la vittoria di ieri contro il Monza riprenderà gli allenamenti domani. Gli azzurri dunque si ritroveranno come di consueto presso il Konami Training Center ed inizieranno a preparare la sfida di campionato contro il Monza, valida per la giornata di campionato numero 35.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla SSC Napoli:

“Dopo il successo a Monza, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A.”

