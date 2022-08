UFFICIALE – Napoli-Juve Stabia in diretta tv in chiaro

Ufficiale, la sfida tra Napoli e Juve Stabia

La gara amichevole tra Napoli e Juve Stabia, in programma domani allo Stadio Maradona, sarà visibile in chiaro attraverso Radio Kiss Kiss Napoli Tv al canale 76 del digitale terrestre. La telecronaca sarà affidata a Carlo Alvino, come già accaduto per altre gare disputate dagli azzurri durante il precampionato.

