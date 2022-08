Kvara anche nel mirino della Juve: così Giuntoli lo ha soffiato a tutti

Corriere dello Sport – Kvaratskhelia anche nel mirino della Juve: così Giuntoli lo ha soffiato a tutta Europa.

Kvaratskhelia, giovane promessa del calcio, ha da tempo attirato l’attenzione di svariate big europee. Tra le pretendenti c’era anche la Juventus, che aveva inserito il talento nella lista dei preferiti. Tuttavia, il Napoli pronto ad investire tempo e denaro su Kvaratskhelia, aveva a disposizione un posto libero lasciato da Insigne sbarcato al Toronto. Giuntoli lo seguiva da tre anni, e lo ha scoperto quando aveva solo 18 anni.

Il ds del Napoli è riuscito a strappare Kvaratskhelia alla concorrenza per 10 milioni, un vero affare, considerando che ad oggi il suo valore di mercato sia aumentato notevolmente. Anche Paratici aveva un debole per Kvaratskhelia, ed era pronto a provare l’affondo per portarlo alla Juve e successivamente al Tottenham – ma solo in prestito -. Il Napoli, però, ha creduto sin da subito in Kvaratskhelia ed è riuscito a portarlo in azzurro a tempo debito ed ora se lo gode.

