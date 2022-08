Napoli-Lecce, partita oggi la vendita dei biglietti: curve a 30 euro

Napoli-Lecce, partita oggi la vendita dei biglietti

biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Lecce, che si disputerà il 31 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sono stati posti in vendita dalle ore 12.00 di oggi martedì 23 agosto 2022.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Curve anello superiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Gli anelli inferiore delle curve e dei distinti non saranno posti in vendita.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kvara anche nel mirino della Juve: così Giuntoli lo ha soffiato a tutti

Navas, i dettagli della trattativa: biennale da 3mln

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il caso del video di minacce e insulti tra esponenti del Pd