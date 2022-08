Ultim’ora – Venti squadre a rischio provvedimenti per il FPF

Il governo del calcio europeo dovrebbe annunciare le misure disciplinari a breve, già nel corso del mese di settembre. Lo scrive il Times:

Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano britannico, a settembre dovrebbero arrivare una serie di provvedimenti per un totale di 20 club europei in tema di Fair Play finanziario: tra le italiane a rischiare sono Inter, Roma e Juventus, con le prime due che rischiano una multa e delle limitazioni al mercato. Ancora più complicata la posizione dei bianconeri, vista la battaglia legale in atto per la Superlega: Juve e Barcellona rifiutano infatti una negoziazione con la UEFA per ridurre l’entità delle sanzioni.