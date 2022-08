Calciomercato: Ghoulam torna nel mirino della Lazio

Lazio, torna in auge Ghoulam !

Ghoulam è in pole position nella lista acquisti degli uomini di mercato del club biancoceleste, su pressione di Maurizio Sarri, che rivuole il suo fedelissimo. Ecco quanto scrive TMW:

“Faouzi Ghoulam torna nel mirino della Lazio, sempre a caccia di alternative per la fascia sinistra dopo aver perso Emerson Palmieri: l’algerino, svincolato dopo la fine della sua avventura al Napoli, potrebbe raggiungere Sarri in biancoceleste. Nuovi contatti nelle ultime ore per l’approdo del calciatore nella Capitale”

