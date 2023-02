UFFICIALE – Napoli-Lazio, biglietti in vendita: 40 Euro per le curve

Ufficiale, parte la vendita per i biglietti di Napoli-Lazio

Attraverso il proprio sito ufficiale la Ssc Napoli ha comunicato prezzi e modalità d’acquisto dei biglietti per la prossima sfida di campionato contro la Lazio, che si giocherà allo Stadio Maradona il 3 marzo alle ore 20:45. Ecco quanto riportato:

“I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Lazio, attualmente in programma il 3 marzo 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 22 febbraio 2023.

In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita sarà riservata, in una prima fase, ai soli possessori di fidelity card della SSC Napoli “FAN STADIUM CARD”.

La SSC Napoli si riserva inoltre di comunicare in un secondo momento le modalità di vendita dei biglietti riservati agli utenti diversamente abili, agli allievi delle scuole calcio campane (Tribuna Young) e alle famiglie (Tribuna Family).

Si precisa che la data e l’orario di svolgimento dell’evento potranno subire variazioni.”

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

